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Среда, 2 февраля, 2022

В Оренбурге подростки устроили оргию в ночном клубе

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В Оренбурге подростки устроили оргию в ночном клубе

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Полиция в Оренбурге начала проверку вечеринки, которую устроили учащиеся в ночном клубе «Культура», пишет Лайф.

Судя по опубликованным кадрам, участники тусовки для взрослых вели себя максимально развязно. Голые девушки танцевали на столах, недвусмысленно удалялись с мужчинами в туалет. При этом ее организаторы нарушили запрет работы ночных заведений.

По предварительной версии, в мероприятии участвовали девушки, которым не исполнилось 18 лет.

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Утверждается, что тусовка была приурочена ко Дню студента, при этом присутствующие на ней буквально устроили оргию.

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