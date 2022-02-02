В Оренбурге подростки устроили оргию в ночном клубе

Полиция в Оренбурге начала проверку вечеринки, которую устроили учащиеся в ночном клубе «Культура», пишет Лайф.

Судя по опубликованным кадрам, участники тусовки для взрослых вели себя максимально развязно. Голые девушки танцевали на столах, недвусмысленно удалялись с мужчинами в туалет. При этом ее организаторы нарушили запрет работы ночных заведений.

По предварительной версии, в мероприятии участвовали девушки, которым не исполнилось 18 лет.

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Утверждается, что тусовка была приурочена ко Дню студента, при этом присутствующие на ней буквально устроили оргию.