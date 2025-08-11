В Оренбурге мигрантов заставили выстроиться в колонну во время рейда

Мигрантов заставили выстроиться в колонну во время рейда силовиков и общественников в Оренбурге, пишет «Русская община» в Telegram.

По данным движения, около трех десятков иностранцев в строительных касках заставили следовать друг за другом, положив руки на плечи друг другу. После этого их доставили в отделение полиции.

«В Оренбурге проверяли на предмет соблюдения миграционного законодательства», — говорится в публикации.

Рейд прошел в одном из местных колледжей, на стройке на улице Терешковой и микрорайоне «Экодолье». В движении добавили, что он прошел успешно, задержаны несколько десятков мигрантов.