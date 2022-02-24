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Четверг, 24 февраля, 2022

В Орехово-Зуеве 6-летняя синхронистка утонула во время тренировки

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В Орехово-Зуеве 6-летняя синхронистка утонула во время тренировки

Александр Ильин

Вечером 23 февраля в подмосковном Орехово-Зуеве 6-летняя девочка утонула во время тренировки по синхронному плаванию. Тренер успела поднять спортсменку со дна, её госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает МК.

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В день инцидента группа из 12 девочек начала разминку в бассейне. Они выполняли команды, данные 27-летней тренером. 

Женщина отвлеклась на несколько секунд, а когда повернулась, увидела воспитанницу на дне бассейна. Глубина в этом месте составляла 1 метр 10 сантиметров.

Тренер бросилась к девочке, начала оказывать ей первую помощь. Ребёнок то приходила в сознание, то снова переставала дышать.

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Прибывшие врачи срочно доставили девочку в больницу, подключили к ИВЛ. До сих пор пострадавшая не приходит в сознание, её состояние оценивается медиками как тяжелое.

По факту случившегося следственный комитет начал проверку.

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