10.3 C
Рязань
Среда, 22 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Омской области задержали наркокурьеров с партией веществ на 5 млн. рублей.

Александр Ильин
В Омской области задержали наркокурьеров с партией веществ на 5 млн. рублей.
арест

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Омской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух наркокурьеров во время вскрытия ими тайника. Об этом сообщает портал «Город 55».

Задержание произошло на трассе Тюмень — Омск. Сотрудники УФСБ действовали совместно с СОБР Росгвардии.

У подозреваемых изъяли 2 кг. синтетических веществ на общую сумму в 5 млн. рублей. Уточняется, что это примерно 10 тыс. доз. 

В полиции возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы по статье об особо крупном сбыте наркотиков через интернет

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,662ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]