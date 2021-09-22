В Омской области задержали наркокурьеров с партией веществ на 5 млн. рублей.

В Омской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух наркокурьеров во время вскрытия ими тайника. Об этом сообщает портал «Город 55».

Задержание произошло на трассе Тюмень — Омск. Сотрудники УФСБ действовали совместно с СОБР Росгвардии.

У подозреваемых изъяли 2 кг. синтетических веществ на общую сумму в 5 млн. рублей. Уточняется, что это примерно 10 тыс. доз.

В полиции возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы по статье об особо крупном сбыте наркотиков через интернет