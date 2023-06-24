Юный житель Омска погиб при попытке починить компьютер, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в квартире на улице Батумская. По предварительной информации, 16-летний мальчик полез в системный блок, не выключив технику из сетевого питания.

Пострадавший получил удар током, его рука сжалась вместе с металлической деталью, находившейся под напряжением.

В комнату вбежала мать, но не смогла оттащить сына от источника тока. В итоге мальчик скончался. Проводится проверка.