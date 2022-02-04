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Пятница, 4 февраля, 2022

В Омске суд арестовал каратиста Павла Живодёра, пытавшегося успокоить младенца силой

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В Омске суд арестовал каратиста Павла Живодёра, пытавшегося успокоить младенца силой

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области
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В Омске по решению суда арестовали каратиста Павла Живодёра, который обвиняется в избиение младенца, сообщает следственный комитет по региону. 

«Характер и обстоятельства содеянного позволяют сделать вывод о том, что он, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда», — отметили в ведомстве.

Напомним, обвиняемый, по версии следствия, с 26 января по 1 февраля 2022 года в отсутствие матери систематически наносил 9-месячному мальчику множественные удары руками по голове, причинив тяжкие телесные повреждения.

Сам Живодёр объяснял свои действия тем, что у него «сдали нервы».

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В ходе допроса мужчина вину признал, но в суде, возражая против ареста, заявил, что спас жизнь ребёнку. Потерпевший сейчас находится в больнице. Его состояние стабильно тяжелое.

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