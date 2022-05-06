В Омске парень убил в постели девушку-инвалида из-за интимной шутки

В Омский областной суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который обвиняется в изнасиловании и убийстве девушки-инвалида, пишет Om1.ru.

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Инцидент произошел в августе прошлого года в одной из многоэтажек Кировского округа. По версии следствия, 22-летняя омичка, прикованная к инвалидному креслу, устроила вечеринку.

После того, когда гости разошлись, фигурант уголовного дела и хозяйка попыталась заняться любовью, но секс не состоялся. После этого девушка пошутила насчет интимной несостоятельности парня.

Эти слова оскорбили молодого человека. Злоумышленник схватился за нож и принялся избивать беспомощную жертву. Мужчина изнасиловал и убил потерпевшую, нанеся ей не менее 86 ножевых ранений. Ему грозит пожизненное лишение свободы.