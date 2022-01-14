В Омске мать привела домой рецидивиста, который изнасиловал ее дочь

Правоохранители задержали жителя Омска Романа Щукина, который подозревается в изнасиловании 14-летней дочери своей сожительницы, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, мужчина надругался над падчерицей, пока ее мать была на работе. Он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Я утром пришла, и просто дикий крик, я думала собаки орут. Я думала, что собака щенится, у них же собака. И просто визг. Ощущение, что ломают что-то человеку, прижигают», – пояснила соседка, которая вызвала полицию.

Другая женщина позвонила матери ребенка, которая не придала шуму значения. Как стало известно, изверг порвал девочке половые органы, ей сделали операцию.

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Выяснилось, что после преступления злоумышленник залез на самую верхушку тополя. К дереву подогнали пожарную лестницу, забравшись на которую педофил попал в руки силовиков. Щукин реагировал на слова правоохранителей криками и мычанием. Им не удалось допросить мужчину из-за его неадекватного состояния. Оказалось, что подозреваемый был 8 раз судим за кражу.