В Омске мать и сына нашли убитыми в секретном погребе

Полицейские обнаружили жительницу Омска и ее сына убитыми в секретном погребе в их доме, сообщил телеграм-канал 112.

Инцидент произошел на улице Береговая. Стражи порядка искали 85-летнюю женщину на протяжении нескольких дней. Случайно они нашли в углу ее жилища под старым сундуком потайной люк.

Там и лежали тела родственников, которым размозжили головы и сбросили в яму.

Правоохранители ищут виновного. Предположительно, это знакомый семьи, который знал о потайном погребе.