В Олимпийском городке началось строительство школьного стадиона. Об этом сообщает глава администрации Рязани Виталий Артёмов.
Глава администрации посетил площадку строящейся школы в районе ЖК «Олимпийский». Объект возводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Начались работы по обустройству стадиона. Уложена песчаная подушка, ведется подготовка для устройства дренажной системы. С представителями подрядной организации намечены приоритетные задачи и уточнили сроки проведения работ.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники