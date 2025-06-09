В Олимпийском городке началось строительство школьного стадиона. Об этом сообщает глава администрации Рязани Виталий Артёмов.

Глава администрации посетил площадку строящейся школы в районе ЖК «Олимпийский». Объект возводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Сейчас завершается отделка фасада, продолжаются строительные и отделочные работы. В школе будут два лифта для обеспечения нормативов доступной среды и передвижения маломобильных граждан. Шахты готовы, приступили к монтажу лифтового оборудования», — сообщил Виталий Артёмов.

Начались работы по обустройству стадиона. Уложена песчаная подушка, ведется подготовка для устройства дренажной системы. С представителями подрядной организации намечены приоритетные задачи и уточнили сроки проведения работ.