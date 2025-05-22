В Октябрьском районе Рязани полиция проводит профилактику мошенничества

Сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району Рязани ежедневно проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Сегодня на базе префектуры Октябрьского района прошло рабочее совещание с участием сотрудников полиции, представителей градообразующих предприятий, отвечающих за благоустройство, а также управляющих компаний.

В ходе встречи полицейские рассказали о наиболее распространённых схемах мошенничества. Особое внимание было уделено вопросам безопасности персональных данных и категорическому запрету на разглашение реквизитов банковских карт посторонним лицам.

В рамках совещания были выработаны формы совместной работы по информированию населения. Основной целью стал охват как можно большего числа жителей района, особенно представителей старшего поколения.

Участникам встречи были вручены профилактические памятки, предназначенные для дальнейшего распространения среди жителей Октябрьского района.