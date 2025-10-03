Пятница, 3 октября, 2025
13.6 C
Рязань
Культура и события

В октябрьской афише рязанского «Марко Молла» «Баланс и любовь», ритм с LAVA BAND и выставка пушистиков

Алексей Самохин

Большой фестиваль мультфильмов, мимимишные кролики, женская йога и кукольный спектакль… Октябрьская афиша «Марко Молл» — это много интересных, актуальных и долгожданных  событий, которые любой хмурый осенний день сделают ярким и нескучным.

Открытие октября в «Марко Молл» — это кукольный спектакль «Есенинская деревня», который пройдёт в предстоящую субботу. Для Рязани нынешний октябрь — месяц  особенный, юбилейный. Нашему земляку и одному из величайших русских поэтов Сергею Есенину сегодня —  130 лет! Знакомые поэтические образы и лирическая атмосфера замечательных есенинских строк — малая часть афиши «Есенинской деревни».  Зрители спектакля попробуют узнать персонажей  произведений поэта и вспомнить строки, посвященные им. В этот же день в «Марко Молл» выберут победителя детского конкурса рисунков, посвященных  поэзии Сергея Есенина. Выставка  работ юных художников  будет проходить в этот же день в импровизированной художественной галерее центра.. А на творческом занятии юные гости создадут красивые броши — популярное  увлечение, объединившее креативных людей независимо от возраста.

Кукольный спектакль «Есенинская деревня», 4 октября, начало: 14:30. Вход — свободный. 0+.

5 октября в «Марко Молл» — женский день здоровья и гармонии «Баланс и любовь». Обучиться азам хатха- и кундалини-йоги, освоить дыхательные практики, получить советы от профессионального психолога, научиться противостоять осенней хандре, выстроить гармоничные отношения с окружающими, а также просто провести время с единомышленниками — практики, которые входят в программу  воскресного женского дня в «Марко Молл». Записаться на мероприятие можно по ссылке: https://forms.gle/mZTt68XiX9NvWAxh9

«Баланс и любовь». 5 октября. Занятие начнется в 12:00.  Вход — свободный. 16+.

11 октября в «Марко Молл» будет звучать живая музыка от кавер-группы LAVA BAND. Популярные хиты, которые прозвучат в этот октябрьский вечер в ТРЦ, стоит не только слушать — под них обязательно нужно танцевать, сделав  вечеринку яркой и нескучной.  «Салют, Вера», «Евпатория», «Районы-кварталы», «На сиреневой луне», «18 мне уже», «Ночь» — LAVA BAND подготовил для вечера много  композиций,  знакомых и любимых, ритмичных и лирических.

«Лови ритм с LAVA BAND», 11 октября, начало: 17:00. Место проведения: фудкорт «Марко Молл». 0+.

18 октября площадка «Марко Молл» на несколько часов уступит одну из своих локаций «Смехограду» — волшебному  миру цирка. В этом городе живут ростовой жираф и морской котик, гигантские ходулисты и радужные смешинки, которые поделятся веселым настроением даже с самыми угрюмыми гостями. В этом городе есть и свои секреты — волшебный чемодан, который откроют маленькие посетители, чтобы узнать большую тайну.  А на творческом занятии участники создадут своего собственного маленького капитошку. В финале праздника гости от души повеселятся на воздушной бумажной дискотеке.

«Шоу цирковых чудес», 18 октября, начало: 14:30. Вход — свободный. 0+.

25 октября в «Марко Молл» — большой фестивальный день. В ТРЦ ждут всех, кто любит фильмы, созданные с помощью анимации. В этот день каждый без исключения  гость ТРЦ сможет попасть в атмосферу любимых мульт-историй. Для полного погружения на фестивале будут работать два больших зала с игровыми шоу-программами по мотивам любимых анимационных фильмов, игровые локации с мульт-персонажами, дартсом и деревянной игротекой,  а также большая детская площадка с увлекательными активностями, сладкой ватой и творческим занятием.

Большой семейный «Мульт-фестиваль», 25 октября, начало: 12:00. Вход — свободный. 0+.

В октябре в «Марко Молл» можно посетить две познавательные выставки.

Выставка пушистиков «ЛапыУшки» — новое место знакомства с необычными и мимимишными животными  — пушистыми  кроликами. До 9 ноября посетители выставки смогут увидеть кроликов редких и экзотических, гигантских и декоративных пород, погладить пушистиков, живущих в просторных вольерах, а также нескучно провести время, участвуя в анимационных программах.   

Выставка пушистиков «ЛапыУшки» работает в ТРЦ до 9 ноября, время: с 10:00 до 21:00. Помещение у входа №6. Вход — платный. 0+.

Экспозиция  «Динозавры морских глубин»  — это путешествие в доисторическую эпоху планеты, полновластными обитателями которой были гигантские и «ужасные ящеры» — именно так переводится слово «динозавр». Аудио-гид с увлекательными рассказами  телеведущего и ученого Николая Дроздова,  «ожившие» экспонаты и атмосфера юрского периода Мезозоя — хорошая и наглядная выставка, которая лучше учебников расскажет о том, как выглядела наша планета 200 миллионов лет назад.

Выставка «Динозавры морских глубин» работает в «Марко Молл» до 31 октября. Вход —платный. 0+. 

Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2Vtzqxezkhb

