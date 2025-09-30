В октябре вступают в силу новые законы о поддержке участников СВО и кредитных каникулах

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о пакете законов, вступающих в силу с 1 октября, которые направлены на социальную поддержку и улучшение положения участников специальной военной операции (СВО), а также малого бизнеса.

По словам Володина, новые нормы призваны усилить защиту военнослужащих.

Трудовые права: После окончания службы военнослужащие смогут взять необходимое время для восстановления, не рискуя потерять своё рабочее место.

Воинские звания: У добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов.

Индексация: На 7,6% будут проиндексированы оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Одновременно повысятся пенсии военных пенсионеров.

«Наша задача — поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность», — подчеркнул Председатель ГД.

Ещё одно важное нововведение октября — возможность оформления кредитных каникул для представителей малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан.

Вячеслав Володин отметил, что воспользоваться этой мерой поддержки смогут предприятия любой отрасли.