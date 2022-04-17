В Окском заповедники родились первые в 2022 году кабанята

В Окском заповеднике 14 апреля фотоловушка зафиксировала первых кабанят 2022 года рождения, сообщила пресс-служба учреждения.

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Кабанятам всего несколько дней, мир животные познают с помощью мам и старших родственников — годовалых кабанов, подсвинков.

Иногда матери отгоняют подсвинков от гнезда, чтобы они не мешали младшим братьям, но с другой стороны, подсвинков можно использовать в качестве грелки для малышей, рассказывает старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Надежда Панкова.

— В столь нежном возрасте поросята умеют быстро бегать, затаиваться в случае опасности, защищать от собратьев любимый сосок и пронзительно, по-птичьи, пищать, — приводит слова Панковой пресс-служба заповедника.

Спят кабанята в тёплом гнезде, обложенный с разных сторон подсвинками. Последние не возражают, так как в таком возрасте ещё не готовы расставаться с мамами.