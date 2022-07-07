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В Окском заповеднике обнаружили бабочку редкого вида

2 июля в Окском заповеднике сфотографировали бабочку вида Eversmannia exornata (Эверсманния украшенная). Это вид бабочек из семейства ураний, сообщила Анна Николаева, старший научный сотрудник учреждения.

На территории Окского заповедника эта бабочка отмечается уже несколько лет, но всегда единичной особью. В Рязанской области встречается редко, предпочитает влажные локации с высоким травостоем. Вид Eversmannia exornata занесён в региональную Красную книгу

Эверсманния украшенная – реликтовый вид широколиственных лесов, единственный представитель ураний в Европейской России и Сибири. Названа в честь натуралиста Эдуарда Эверсмана

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