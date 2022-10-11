В Окском заповеднике выросли 4 молодых стерха

Окский заповедник подвёл итоги сезона размножения журавлей питомника. В журавлиных семьях выросли 4 молодых стерха. Они закончили рост и полностью надели первый перьевой юношеский наряд. До следующей весны они будут рыжими.

Пока молодняк живёт с родителями, однако вскоре молодых объединят для совместной зимовки. Следующим летом этих журавлей, как ожидается, выпустят в природу.

Два ручных японских журавлёнка ещё не закончили рост. Они покидают вольеры и гуляют на территории питомника. Птенцы ещё не умеют летать, однако крылья тренируют каждый день во время прогулок. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

По материалам Татьяны Кашенцевой, старшего научного сотрудника, кандидата биологических наук.

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