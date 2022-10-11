Вторник, 11 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Окском заповеднике выросли 4 молодых стерха

На главнуюНовости Рязани
Фото Татьяны Кашенцевой, Окский заповедник

Окский заповедник подвёл итоги сезона размножения журавлей питомника. В журавлиных семьях выросли 4 молодых стерха. Они закончили рост и полностью надели первый перьевой юношеский наряд. До следующей весны они будут рыжими.

Пока молодняк живёт с родителями, однако вскоре молодых объединят для совместной зимовки. Следующим летом этих журавлей, как ожидается, выпустят в природу.

В Окском заповеднике выросли 4 молодых стерха
В Окском заповеднике выросли 4 молодых стерха

Два ручных японских журавлёнка ещё не закончили рост. Они покидают вольеры и гуляют на территории питомника. Птенцы ещё не умеют летать, однако крылья тренируют каждый день во время прогулок. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

По материалам Татьяны Кашенцевой, старшего научного сотрудника, кандидата биологических наук.

В Окском заповеднике выросли 4 молодых стерха

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/