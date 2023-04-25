В Окском заповеднике спасли молодую кабаниху

Съёмочная группа телеканала «Живая планета» спасла кабанчика-сиротку в Окском заповеднике. Историю спасения публикует Telegram канал Рязанская сплетница.

Молодая кабаниха пережила зиму и половодье в полном одиночестве и совсем ослабла, упала и не могла подняться.

Члены съёмочной группы телеканала «Живая планета» услышали хруст веток и обнаружили изнурённое животное. Спасти сиротку удалось чудом – она легко могла стать чьей-то добычей.

Кабаниху эвакуировали, поселили в вольер и назвали Хрюней. Её сделали укрепляющие уколы, дали еды, воды и тёплую подстилку. Теперь животное в безопасности.

В Окском заповеднике в Рязанской области стартовали съёмки второго сезона цикла «Какого Лешего?» телеканала «Живая Планета».