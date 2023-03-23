В Окском заповеднике провели зимний маршрутный учёт животных

С 8 по 23 февраля сотрудники Окского заповедника провели очередной зимний маршрутный учёт.

Такие мероприятия позволяют оценить относительную численность основных видов видов охраняемых животных, проследить тенденции её изменения в течение нескольких лет, а также сопоставить число зверей на разных участках.

Учёты млекопитающих проводят 4 раза в период устойчивого снегового покрова на постоянных маршрутах квартальной сети территории заповедника, биосферного полигона – Лакашинское, Чарусское, Комсомольское и Куршинское лесничества, охранной зоны и заказника Рязанский.

В учётах было задействовано примерно 40 сотрудников отделов охраны и науки, пройдено свыше 2200 км маршрута. Каждый участник отмечает количество пересечений со следами животных, фиксируя их вид и число. Учёт нельзя проводить во время сильных морозов, длительных оттепелей, при сильных ветре, снегопаде и позёмке.

В первый день учётчик затирает все пересекаемые следы, на следующий день отмечает появившиеся за сутки свежие.

По сравнению с предыдущим годом, сократилась численность зайца-беляка, белки и лесной куницы. Больше стало волков, кабанов и горностаев. Численность лося и лисицы почти не изменилась.

По материалам ведущего научного сотрудника, кандидата биологических наук Элины Антонюк

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