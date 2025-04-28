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Фото: пресс-служба Зеленого сада
Экономика и бизнес

В «Окской стрелке» вся инфраструктура будет в 5-минутной доступности

Анастасия Мериакри

В новом жилом комплексе на берегу Оки ГК «Зелёный сад» реализует концепцию «Первая миля». Это означает, что всё самое важное для жизни, учёбы, работы и отдыха — рядом.

Каждый из основных городских объектов для жителей находится на расстоянии пятиминутной прогулки (пешей, на самокате или велосипеде). Им доступны новые школа и детский сад, многопрофильный медицинский центр, инновационный детский центр, Яндекс-хаб с возможностью доставки посылок роботами-роверами, спортивный центр, набережная, пляж и главная речная марина города, аптеки, кафе, магазины, бытовые сервисы, лес и луга, дорожная развязка для удобного выезда в любую точку города.
ЖК «Окская стрелка» — то место, где выбор становится очевидным!
Забронировать квартиру на индивидуальных условиях: https://vk.cc/cLedp5

Застройщик: ООО СЗ ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ, проектная декларация №62-000396 от 10.04.2025. Подробности на сайтах наш.дом.рф, https://www.green-garden.ru/ и по телефону 8 (4912) 77-77-77.

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В «Окской стрелке» вся инфраструктура будет в 5-минутной доступности Каждый из основных городских объектов для жителей находится на расстоянии пятиминутной прогулки (пешей, на самокате или велосипеде).
Фото: пресс-служба Зеленого сада
В «Окской стрелке» вся инфраструктура будет в 5-минутной доступности Каждый из основных городских объектов для жителей находится на расстоянии пятиминутной прогулки (пешей, на самокате или велосипеде).
Фото: пресс-служба Зеленого сада
Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2Vtzqw3eX55
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