В «Окской стрелке» вся инфраструктура будет в 5-минутной доступности

В новом жилом комплексе на берегу Оки ГК «Зелёный сад» реализует концепцию «Первая миля». Это означает, что всё самое важное для жизни, учёбы, работы и отдыха — рядом.

Каждый из основных городских объектов для жителей находится на расстоянии пятиминутной прогулки (пешей, на самокате или велосипеде). Им доступны новые школа и детский сад, многопрофильный медицинский центр, инновационный детский центр, Яндекс-хаб с возможностью доставки посылок роботами-роверами, спортивный центр, набережная, пляж и главная речная марина города, аптеки, кафе, магазины, бытовые сервисы, лес и луга, дорожная развязка для удобного выезда в любую точку города.

ЖК «Окская стрелка» — то место, где выбор становится очевидным!

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Застройщик: ООО СЗ ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ, проектная декларация №62-000396 от 10.04.2025. Подробности на сайтах наш.дом.рф, https://www.green-garden.ru/ и по телефону 8 (4912) 77-77-77.

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