В ОКБ рассказали, как проходит восстановление после инсульта

В Рязанской областной клинической больнице рассказали, как проходит восстановление после инсульта. Информация опубликована в группе медучреждения ВКонтакте.

В отделении реанимации ОКБ восстановление функции ходьбы начинается сразу. Пациентам предстоит пройти непростой, но важный путь: от самостоятельного сидения, удерживания вертикального положения тела, до пересаживания в кресло и, наконец, тренировки ходьбы с использованием различных вспомогательных средств.

«Для ускорения этого процесса в нашем отделении используется высокотехнологичный тренажёр из Германии. Он помогает разгрузить вес пациента благодаря подвесу, а также позволяет регулировать процент снижения нагрузки. Сам тренажёр точно имитирует движение стопы с пятки на носок, помогая восстановить утраченные навыки ходьбы. Всё настроено так, чтобы пациент чувствовал себя максимально комфортно, а зеркала напротив тренажёра помогают осуществлять самоконтроль движений», — рассказали в ОКБ.

Когда первые успехи достигнуты, пациенты переводятся в отделение реабилитации, где продолжают работать над восстановлением и укреплением двигательных функций. Благодаря современным технологиям, профессионализму врачей и, самое главное, настойчивости пациентов, каждый шаг приближает к мечте – вновь ходить.