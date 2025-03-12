В ОКБ рассказали, как проходит восстановление после инсульта

В Рязанской областной клинической больнице рассказали, как проходит восстановление после инсульта. Информация опубликована в группе медучреждения ВКонтакте.
В отделении реанимации ОКБ восстановление функции ходьбы начинается сразу. Пациентам предстоит пройти непростой, но важный путь: от самостоятельного сидения, удерживания вертикального положения тела, до пересаживания в кресло и, наконец, тренировки ходьбы с использованием различных вспомогательных средств.
Когда первые успехи достигнуты, пациенты переводятся в отделение реабилитации, где продолжают работать над восстановлением и укреплением двигательных функций. Благодаря современным технологиям, профессионализму врачей и, самое главное, настойчивости пациентов, каждый шаг приближает к мечте – вновь ходить.