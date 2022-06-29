В ОКБ поставили на ноги 94-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

Травматологи поставили на ноги 94-летнюю пациентку с переломом шейки бедра.

Женщина сейчас восстанавливается, она уже встаёт и ходит по палате. Об этом сообщает ВКонтакте минздрав Рязанской области.

Пациентка вышла из дома в аптеку за лекарством. Не заметив ступеньку, женщина упала. Её привезли на «скорой» в ОКБ, где поставили диагноз – перелом шейки бедра.

Врачи отмечают, что пожилые пациентки требуют особо подхода к лечению из-за рисков при операции. После обследования было принято решение оперировать женщину.

Варваре Яковлевне выполнили протезирование сустава. После двух дней в реанимации пациентку перевели в палату. Врачи уверены: у Варвары Яковлевны есть все шансы вернуть качество жизни, которое было до перелома.