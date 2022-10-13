В одном из рязанских скверов высадили кустарник

В сквере на улице Трудовой в Рязани высадили кустарник. Работы по озеленению 12 октября прошли в рамках месячника по благоустройству. Продолжилась высадка живой изгороди из спиреи иволистной.

В 2021 году высадили 150 кустов, в этот раз — ещё 50, – сообщает городская мэрия. Спирея дополнит зелёную зону. В сквере растут клёны, липы, а из кустарников – пузыреплодник.

Сквер на улице Трудовой обустроили два года назад – установили лавочки и освещение, выложили дорожки из плитки и заасфальтировали парковку.

В рамках месячника планируют высадить кустарник и на улицах Стройкова и Тимуровцев.

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