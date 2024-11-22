В одной из квартир Рязани обнаружили труп

Во время устранения последствий стихии, которая накрыла Рязань 21 ноября, добровольцы отряда МСО РязГМУ » Salus» им. В.И. Васильева обнаружили в одной из квартир труп. Об этом они сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

Волонтерам поступила заявка на обеспечение доступа в квартиру сотрудника полиции., где и было обнаружено бездыханное тело. Что произошло с человеком, не уточняется.

21 ноября волонтеры отряда выполнили более 20 заявок. На разных улицах города они укрепляли или демонтировали тяжелые конструкции, вентиляционные трубы, листы кровли, утепления, части крыш , снимали и распиливали деревья, упавшие на автомобили, перегородившие трассы, дороги, дворы, а также ограждали опасные зоны лентами.