Пятница, 22 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В одной из квартир Рязани обнаружили труп

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: vk.com/salusryazgmu62

Во время устранения последствий стихии, которая накрыла Рязань 21 ноября, добровольцы отряда МСО РязГМУ » Salus» им. В.И. Васильева обнаружили в одной из квартир труп. Об этом они сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

Волонтерам поступила заявка на обеспечение доступа в квартиру сотрудника полиции., где и было обнаружено бездыханное тело. Что произошло с человеком, не уточняется.

21 ноября волонтеры отряда выполнили более 20 заявок. На разных улицах города они укрепляли или демонтировали тяжелые конструкции, вентиляционные трубы, листы кровли, утепления, части крыш , снимали и распиливали деревья, упавшие на автомобили, перегородившие трассы, дороги, дворы, а также ограждали опасные зоны лентами.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Два остановочных пункта переименовали в Рязанской области

В Рязанской области переименовали 2 остановочных пункта МЖД, в названии которых ранее присутствовали числовые...
Новости Рязани и области

На улице Пожалостина в Рязани перекроют движение

Ограничения вводятся ненадолго.
Новости Рязани и области

Специалисты «Рязаньэнерго» рассказали, куда обратиться в случае нарушения электроснабжения из-за погоды

Технологические нарушения, случившиеся из-за ухудшения погодных условий, устраняют 70 бригады энергетиков: 230 специалистов и 82 единицы спецтехники.