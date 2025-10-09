Вооружение НАТО и «высокопоставленный гость из Запада» были уничтожены в результате удара по порту Ильичевск в Одесской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации Лебедева, взрывы в порту Ильичевск привели к уничтожению нескольких целей:

Склад с боекомплектом, который долго детонировал.

Минимум одно попадание в установку ПВО («Гепард» или «Пэтриот», доподлинно не известно).

Фуры, которые в этот момент загружались военным оборудованием — конвейерными линиями и точными станками. Лебедев предположил, что разгружали что-то «вкусное», что сразу направляли из порта.

Ликвидация «гостя с Запада»

Сергей Лебедев также заявил, что в результате взрыва был убит «высокопоставленный гость из Запада» вместе с командой встречающих.

«Присутствие специалистов из НАТО и сопровождение подобных грузов — обычное дело. Ракеты, или высокотехнологичное оборудование, которое криворуким аборигенам не доверяют», — подытожил Лебедев.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём».

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Кремль заявлял, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.