Пятница, 18 октября, 2024
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В Одессе уничтожены пусковые установки американского ЗРК MIM-23 Hawk

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Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

В результате удара ВС РФ по Одессе уничтожены две пусковые установки американского ЗРК MIM-23 Hawk. Об этом пишет телеграм-канал «Донбасский партизан».

«Сегодня, 18 октября 2024 года, около 21:00, российские войска нанесли точечный удар по позиции американского зенитно-ракетного комплекса MIM-23 Hawk в районе мыса Бапой. Для проведения атаки были использованы три управляемые авиационные ракеты типа Х-59/69, — говорится в сообщении.

В результате нанесённых ударов уничтожены две пусковые установки MIM-23 Hawk. Этот комплекс, известный как мобильная ракета-перехватчик, широко используется для защиты от авиационных и ракетных ударов.

Повреждены также командный пост AN/MSW-9 PCP и переносная консоль управления AN/TSW-4 AFCC, что серьёзно нарушило координацию работы системы ПВО в районе. На месте удара вспыхнул пожар, подтверждаемый кадрами и сообщениями местных жителей.

Вследствие работы украинской противовоздушной обороны, вероятно того же комплекса MIM-23 Hawk, частично повреждён частный сектор в районе улицы Дача Ковалевского. По предварительным данным, несколько домов пострадали от осколков, пострадавших среди гражданского населения нет».

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