В Обнинске водитель-мигрант обматерил беременную женщину

В маршрутном такси в Обнинске произошел конфликт с участием беременной женщины и водителя, сообщается в группе «Плохие новости». Ролик опубликован в паблике.

По предварительной информации, девушка захотела оплатить проезд банковской карточкой. Однако нескольких попыток оплата не прошла, а наличных при себе у пассажирки не было.

Тогда водитель, который, как сообщается, является выходцем из Средней Азии, забрал терминал, и сказал женщине «ничего не надо», однако вскоре изменил свое решение. Женщина утверждает, что он пригрозил выгнать ее из транспорта, если она не заплатит.

«Поднеся терминал еще раз, оплата спокойно прошла, но вся поездка была в оскорблениях. После этого начался мат, он специально нажимал на тормоз, чтобы я упала, и сказал, что будет делать это специально, пока я не выйду», – пояснила она.

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Подчеркивается, что никто из присутствующих в салоне не заступился за девушку.