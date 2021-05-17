В Обнинске спустя 3 года нашли пенсионера из Рязанской области

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В Обнинске нашли пенсионера из Рязанской области, пропавшего 3 года назад. Об этом сообщили в группе ВК ««ЛизаАлерт» Калужской области«.

Константин Кривцов в один из дней зашел в кафе «Клен». Волонтеры, которые в то время находились в помещении, заметили пенсионера. Мужчина рассказал, что он из Рязанской области, но документов у него нет.

— Волонтеры отправили данные полицейским, которые сообщили, что похожий мужчина числится пропавшим. Покопавшись в наших данных, мы обнаружили, что Константин Кривцов действительно существует. Только вот пропал он в 2018 году, — рассказали в «ЛизаАлерт».

Пока волонтеры обдумывали способы переправы, пенсионер исчез. Найти его общими силами удалось лишь спустя некоторое время. В местных пабликах люди писали, что видели похожего мужчину в определенных местах. Так удалось сложить примерный маршрут пенсионера.

— К пропавшему в скором порядке выезжает ближайшие экипаж. После выяснится, что пенсионер страдает провалами в памяти, поэтому многое просто не помнит. Мы начали думать, каким образом отправить его домой. Тогда волонтеры, которые забрали дедушку, предложили свою помощь. Они на своей машине решили отвезти Константина Егоровича в Рязанскую область, — подчеркнули в поисковом отряде.

Очевидцы рассказали, что видели, как этот мужчина попрошайничал на заправке, как его туда привозили и забирали цыгане. По словам свидетелей, ему пытались помочь многие люди.

Спустя 4,5 часа пути волонтеры доставили Константина Кривцова в Рязанскую область, где его встретила сестра-близнец.