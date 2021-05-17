В Обнинске спустя 3 года нашли пенсионера из Рязанской области

В Обнинске нашли пенсионера из Рязанской области, пропавшего 3 года назад. Об этом сообщили в группе ВК ««ЛизаАлерт» Калужской области«.
Константин Кривцов в один из дней зашел в кафе «Клен». Волонтеры, которые в то время находились в помещении, заметили пенсионера. Мужчина рассказал, что он из Рязанской области, но документов у него нет.
Пока волонтеры обдумывали способы переправы, пенсионер исчез. Найти его общими силами удалось лишь спустя некоторое время. В местных пабликах люди писали, что видели похожего мужчину в определенных местах. Так удалось сложить примерный маршрут пенсионера.
Очевидцы рассказали, что видели, как этот мужчина попрошайничал на заправке, как его туда привозили и забирали цыгане. По словам свидетелей, ему пытались помочь многие люди.
Спустя 4,5 часа пути волонтеры доставили Константина Кривцова в Рязанскую область, где его встретила сестра-близнец.