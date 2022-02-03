В Обнинске охранник школы избил многодетную мать

Накануне в детском учреждении Обнинска произошел конфликт с участием охранника и многодетной матери, пишет Obninsk.Name.

По предварительной версии, женщина привела дочку на занятия хореографией в студию «Подснежник». Мама ждала у входа своего ребенка.

В какой-то момент между охранником и родительницей разгорелся конфликт. Мужчина принялся кричать на женщину, после чего ударил ее по лицу и толкнул. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

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Администрация школы уже принесла свои извинения маме через педагога, однако потерпевшая до сих пор не может оправиться от шока. Сотрудника ЧОП «Третья сотня» отстранили от работы.