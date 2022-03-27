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Воскресенье, 27 марта, 2022

В Обнинске молодой маме выдали документ о смерти на живого младенца

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В Обнинске молодой маме выдали документ о смерти на живого младенца

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Проводится проверка по факту выдачи документа на живого младенца как о мертворожденном при выписке из роддома в Обнинске, пишет Obninsk Name.

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Как рассказала его мать, ребенок появился на свет 28 марта. Однако это событие омрачила выписка, согласно которой он родился мертвым.

«Вы вообще куда смотрите? Вы что пишете? Мой ребенок, слава богу, родился живым и здоровым! Полнейшее отсутствие ответственности даже в документах», — возмущается женщина.

В администрации города назвали случившееся технической ошибкой. В руководстве клинической больницы №8 принесли извинения молодой матери за ошибочно выданный документ.

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