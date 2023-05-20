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В Облдуме обсудили вопросы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики

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В региональном парламенте в среду, 17 мая, состоялся «правительственный час», на котором обсуждался ход реализации федерального проекта «Профессионалитет» и деятельность профильных министерств по обеспечению ключевых отраслей экономики квалифицированными кадрами среднего звена и рабочих специальностей. С докладами выступили заместитель министра образования Рязанской области Александр Лощинин, первый замминистра экономического развития региона Нина Соломонова и ректор Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина Михаил Чиркин.

Как было отмечено, в настоящее время в стране идет модернизация системы среднего профессионального образования, в том числе и через ФП «Профессионалитет». В Рязанской области выделяются средства на укрепление инфраструктуры учебных заведений, закупку нового оборудования. Планы приема и образовательные программы определяются коллегиально с учетом запросов работодателей. По уровню синхронизации системы среднего профессионального образования с потребностями экономики региона Рязанская область занимает 44 место среди 89 субъектов РФ. По данным минобразования региона, в 2022 году в соответствии с полученными специальностями трудоустроились 91% выпускников рязанских колледжей.

В 2022 году регион вошел в ФП «Профессионалитет». После старта проекта на базе колледжа электроники создали образовательно-производственный кластер «Машиностроение», в который входят 4 колледжа и техникума и 4 производственные компании региона. В настоящее время ведется работа по созданию учебно-производственных кластеров «Радиоэлектроника» и «Сфера услуг». Кроме того, программы СПО реализуются в вузах, в частности, в подразделении РГРТУ – Рязанском станкостроительном колледже.

Выступая на заседании облдумы, первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Нина Соломонова подчеркнула, что в регионе проводится регулярный мониторинг потребности предприятий в кадрах среднего звена. Отвечая на вопрос депутата Виктора Малюгина о потребностях в квалифицированных кадрах в ОПК, она сообщила, что только предприятиям радиоэлектронной промышленности на сегодняшний день требуются порядка 900 человек.

В Облдуме обсудили вопросы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики
В Облдуме обсудили вопросы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики
В Облдуме обсудили вопросы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики

В рамках «правительственного часа» депутаты задали докладчикам и другие вопросы. Так, Татьяна Баринова акцентировала внимание на том, что в колледжи областного центра поступают ребята из районов области, а общежитий в учреждениях СПО не хватает. Она спросила о том, что делается на уровне региона по обеспечению студентов местами в общежитиях. Заместитель министра образования Рязанской области Александр Лощинин пояснил, что сейчас заключаются договоры с рязанскими вузами, имеющими общежития, чтобы студенты СПО могли там проживать. Кроме того, в рамках договоров с предприятиями о целевом обучении предлагается прописывать в качестве меры поддержки возможность оплаты аренды жилья. Александр Лощинин также сообщил, что на федеральном уровне анонсирована разработка программы по укреплению материально-технической базы отдельных колледжей и техникумов. По словам замминистра, со стороны Рязанской области все необходимые расчеты подготовлены.

Депутат Сергей Гришков в ходе «правительственного часа» высказался о важности вовлечения в учебный процесс специалистов-практиков. Екатерина Мухина поинтересовалась, какие меры принимаются для финансового стимулирования студентов и наставников во время производственной практики.

Итоги обсуждения подвел председатель областной Думы Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что у нашего региона есть определенные успехи, но есть и нерешенные вопросы.

– Вместе с предпринимательским сообществом, торгово-промышленной палатой, учреждениями профессионального образования необходимо эту тему проработать, чтобы составить рекомендации профильным министерствам и представить проект на утверждение, – сказал глава регионального парламента Аркадий Фомин.

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