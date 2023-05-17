В Облдуме обсудили сохранение и восстановление водоёмов Рязанской области

Правительственный час на тему проведения мероприятий подпрограммы «Сохранение и восстановление водных объектов» в 2022-2023 годах состоялся в среду, 17 мая, в Рязанской областной Думе. Эти мероприятия реализуются в рамках госпрограммы региона «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки». Докладчиком по теме выступил Александр Новиков, министр природопользования Рязанской области.

Новиков рассказал: в рамках программы проводится расчистка наиболее востребованных у местных жителей водоёмов. За последние годы были расчищены популярные у рязанцев и туристов озёра Ласковское, Уржинское, Сегденское. С 2020 года проводится ликвидация засорения реки Солотча. Ещё одно направление реализации программы – укрепление берегов водоёмов. К примеру, подобную работу специалисты поэтапно проводят на реке Мокша.

В ходе обсуждения результатов работы по сохранению и восстановлению водных объектов Рязанской области депутаты адресовали главе Минприроды свои вопросы. В частности они заинтересовались, когда в порядок приведут конкретные водные объекты как в Рязани, так и в других уголках области. Александр Новиков дал им конкретные разъяснения по каждому из них.

Также внимание министра обратили на жалобы местных жителей на состояние рязанского ручья Песоченка.Несколько лет назад было установлено, что его загрязнили нефтепродуктами, депутаты опасаются повторения подобной ситуации в этот раз. Как отметил Новиков, из ручья отобраны пробы. По результатам исследования проб будут приняты соответствующие решения.

Также депутаты поинтересовались, когда возобновятся работы по расчистке реки Солотчи. Новиков отметил: приостановка работ – плановая, и подрядчик вновь приступил к их выполнению.

Доклад министра природопользования парламентарии приняли к сведению.