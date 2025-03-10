В областном архиве показали книгу с записью о рождении Сергея Есенина

В Рязанском областном архиве губернатору Павлу Малкову показали книгу с записью о рождении Сергея Есенина. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
В областном архиве хранится более 2,5 млн документов. Сотрудники управления реставрируют и оцифровывают исторические записи, помогают людям найти нужную информацию.
Сотрудники архива показали губернатору уникальный документ — метрическую книгу. В ней зафиксирована запись о рождении Сергея Есенина, 130-летие которого будет в этом году.
Павел Малков в свою очередь наградил сотрудников архивных отделов.