В областной Думе рассмотрели вопросы, связанные с реализацией регионального законодательства в сфере обращения с животными без владельцев

В областной Думе в среду, 15 декабря, состоялся «правительственный час», в рамках которого обсуждался вопрос о ходе реализации регионального закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Перед депутатами выступила начальник главного управления ветеринарии по региону Людмила Гаврикова. Докладчик сообщила, что ведомством по каждому муниципалитету был рассчитан необходимый им объем средств для исполнения указанных полномочий. Всего на 2021-й год было предусмотрено более 23 миллионов рублей, а на 2022-й год – 27 миллионов рублей.

– По результатам деятельности муниципальных образований за 1 квартал 2022 года, оценивая количество заключенных муниципальных контрактов, а также интенсивность их выполнения, главным управлением будет рассмотрен вопрос либо о корректировке методики подсчета животных без владельцев, обитающих на территории муниципальных образований, либо об увеличении размера субвенций, передаваемых муниципальным образованиям, – добавила Людмила Гаврикова.

При этом глава ведомства признала, что ряд муниципалитетов несвоевременно отчитываются об использовании средств. Нарушителям выдавались предписания. По данным управления ветеринарии, в текущем году отловлено и отправлено в приюты 1440 собак.

На «правительственном часе» основное внимание парламентарии сосредоточили на вопросах. Прежде всего, на главном: что сделано для того, чтобы оградить жителей от нападений бездомных собак. В ходе обсуждения председатель областной Думы Аркадий Фомин заявил, что считает проводимую ведомством работу недостаточной.

– Если нужно принять еще какие-то решения, то давайте мы, как областная Дума их примем. Ели нужна бюджетная поддержка, давайте добавим денег на исполнение полномочий. Но от вас мы не увидели ни одной поправки, – сказал Аркадий Фомин. – Предлагаю провести еще одну встречу на площадке областной Думы, ведь от того, что закон не реализуется в полной мере, страдают граждане.

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По словам Людмилы Гавриковой, место под будущий приют для безнадзорных животных определено в районе Храпово. Однако пока лишь запланирована разработка инженерно-проектной документации. В бюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено 4 миллиона рублей.

Заместитель председателя комитета областной Думы по аграрным вопросам Денис Сидоров поинтересовался организацией мест для карантинного содержания животных с подозрением на бешенство. Глава ведомства сообщила, что возможности для размещения предусмотрены. Помещение выделено при главном управлении ветеринарии Рязанской области.

Депутат регионального парламента Станислав Подоль обратил внимание присутствующих на вопросы поддержки частных некоммерческих приютов для животных. Он подчеркнул, что, по данным зоозащитников, 80% питомцев находят хозяев, а не выпускаются на улицу.

Председатель комитета областной Думы Николай Митрохин предложил строже спрашивать с муниципалитетов за неисполнение полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными.

– Есть закон. Надо к ответственности привлекать руководство муниципалитетов за его невыполнение, – подчеркнул парламентарий.

Информацию, представленную на «правительственном часе», депутаты приняли к сведению. Профильный комитет по итогам мероприятия подготовит постановление, которое будет рассмотрено на заседании Думы.