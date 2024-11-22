В областной Думе обсудили выделение дополнительных средств на социально важные направления

Возможность увеличения финансирования на льготное лекарственное обеспечение и выплаты за земельный участок многодетным семьям обсуждали на совещании в региональном парламенте. В нём приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин, вице-губернатор Артем Бранов, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, депутаты регионального парламента, министры правительства.

Аркадий Фомин напомнил, что Рязанская областная Дума приняла закон о выплатах многодетным семьям за земельные участки в качестве дополнительной меры поддержки, чтобы у них была возможность частично погасить ипотечный кредит либо закрыть его.

– На сегодняшний день компенсацию в размере до двухсот тысяч рублей получили 508 семей, в очереди – 692 семьи. В проекте бюджета на следующий год мы видим сумму 60 млн. рублей. Этих выплат хватит примерно на 300 семей. Наша задача – максимально ускорить процесс, чтобы все семьи получили компенсацию. Для этого необходимо найти источники дополнительного финансирования, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Вице – губернатор Артем Бранов отметил, что данная мера поддержки оказалась очень востребованной среди многодетных семей, и предложил по итогам работы в 1 квартале 2025 года рассмотреть возможность внесения изменений в бюджет и увеличить сумму на эти цели. Также было озвучено предложение вернуться к этому вопросу перед принятием проекта областного бюджета во втором чтении.

Министр здравоохранения Александр Пшенников рассказал об организации работы по льготному лекарственному обеспечению. Он отметил, что в регионе растут темпы профилактических мероприятий, выявляемость заболеваний стала выше.

– На сегодняшний момент 73 тысячи жителей области имеют право на льготное лекарственное обеспечение. В проекте областного бюджета на 2025 год на эти цели заложено на 20% средств больше, чем изначальная сумма в бюджете на 2024 год. Дополнительно осенью 2024 года выделено 380 миллионов рублей, чтобы создать запас лекарственных препаратов на начало следующего года,– рассказал Александр Пшенников.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев отметил, что главная цель, которая должна быть достигнута в ближайшее время, – обеспечение всех жителей региона, которые на это имеют право, бесплатными лекарственными препаратами.