В областной Думе обсудили выделение дополнительных средств на социально важные направления

Возможность увеличения финансирования на льготное лекарственное обеспечение и выплаты за земельный участок многодетным семьям обсуждали на совещании в региональном парламенте. В нём приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин, вице-губернатор Артем Бранов, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, депутаты регионального парламента, министры правительства.
Аркадий Фомин напомнил, что Рязанская областная Дума приняла закон о выплатах многодетным семьям за земельные участки в качестве дополнительной меры поддержки, чтобы у них была возможность частично погасить ипотечный кредит либо закрыть его.
Вице – губернатор Артем Бранов отметил, что данная мера поддержки оказалась очень востребованной среди многодетных семей, и предложил по итогам работы в 1 квартале 2025 года рассмотреть возможность внесения изменений в бюджет и увеличить сумму на эти цели. Также было озвучено предложение вернуться к этому вопросу перед принятием проекта областного бюджета во втором чтении.
Министр здравоохранения Александр Пшенников рассказал об организации работы по льготному лекарственному обеспечению. Он отметил, что в регионе растут темпы профилактических мероприятий, выявляемость заболеваний стала выше.
Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев отметил, что главная цель, которая должна быть достигнута в ближайшее время, – обеспечение всех жителей региона, которые на это имеют право, бесплатными лекарственными препаратами.