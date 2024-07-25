В новый сборник рассказов о ветеранах спецоперации вошли истории двух рязанских бойцов

В Москве в Музее Победы презентовали второй сборник рассказов о ветеранах спецоперации. Книгу «Нет уз святее товарищества» выпустил фонд «Защитники Отечества» совместно с писателем Захаром Прилепиным.

Сборник состоит из 43 личных историй ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Их выбрали из более 750 писем, поступивших в филиалы фонда.

«Наш общий долг – сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации. Первая книга «Жизнь за други своя» уже распространена по всем регионам России – библиотекам, музеям, театрам. По ней были поставлены спектакли, на премьеру которых были приглашены ветераны и их семьи. «Нет уз святее товарищества» – это истории о любви и вере, ведь в основе подвига всегда лежит любовь – к Богу, ближнему и Родине», – рассказала председатель фонда Анна Цивилева.

«Здесь, в тылу, тоже должна вестись постоянная качественная работа ради общей будущей победы. Это подлинно государственное дело. В нём участвуют не только бойцы и офицеры, но и скульпторы, поэты, художники и в целом весь народ. Те имена, которые собраны в этой книге, многим пока неизвестны. Но сегодняшний молодой человек должен знать этих людей. Это должна быть в некотором смысле мода на героев. На это и направлена наша работа, которая выражается в таких проектах, как этот замечательный сборник», – поделился мнением Захар Прилепин.

В презентации приняла участие первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, а также семьи рязанских участников СВО, чьи истории включили в книгу.

«Мы должны сегодня фиксировать правду. Чтобы никто никогда не смог её переписать. И по этим рассказам должны ставиться спектакли и сниматься фильмы. В книгу вошли рассказы двух рязанских ребят и семьи погибшего защитника. Эмоциональное получилось мероприятие. По-другому и не могло быть. Окопная правда – она самая настоящая», – сказала Анна Рослякова.

Первую книгу «Жизнь за други своя» представили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 2 февраля. Издание имело большой успех, поэтому решено было продолжить выпуск.