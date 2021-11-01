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Вторник, 2 ноября, 2021
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В Новосибирском лицее №12 трое рабочих провалились в подвал с кипятком

Александр Ильин

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В Новосибирске в лицее №12 два сотрудника энергетической компании и школьный слесарь упали в подвал с кипятком. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя регионального филиала Сибирской генерирующей компании.

Как передают в СГК, инцидент случился утром в понедельник, 1 ноября. Рабочие проводили обследование теплового узла внутри здания, когда под ними провалился пол. 

Пострадавших доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Они находятся на аппаратах ИВЛ. 

В настоящее время причины происшествия устанавливаются. Региональный СК организовал проверку. 

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