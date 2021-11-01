В Новосибирском лицее №12 трое рабочих провалились в подвал с кипятком

В Новосибирске в лицее №12 два сотрудника энергетической компании и школьный слесарь упали в подвал с кипятком. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя регионального филиала Сибирской генерирующей компании.

Как передают в СГК, инцидент случился утром в понедельник, 1 ноября. Рабочие проводили обследование теплового узла внутри здания, когда под ними провалился пол.

Пострадавших доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Они находятся на аппаратах ИВЛ.

В настоящее время причины происшествия устанавливаются. Региональный СК организовал проверку.