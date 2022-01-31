В Новосибирской области бульдоги растерзали заводчицу

В городе Тогучине Новосибирской области 54-летняя местная жительница стала жертвой нападения английских бульдогов, сообщает НТВ.

Сообщается, что соседка заводчицы собак услышала крики рано утром.

«Я сначала думала, что она как обычно перед прогулкой прикрикивает на них, а они не слушаются. Пошумела она минут 15, а потом все утихло», – рассказала женщина.

Выяснилось, что бульдоги откусили жертве нос, перегрызли горло, челюсть и грудь. Потерпевшую нашла в луже крови ее дочь. Вокруг нее бегали питомцы. Заводчицу экстренно госпитализировали и провели ей операцию.