В Новосибирской области 8-летняя девочка съела шоколадку и умерла

Проводится расследование по факту смерти восьмилетней девочки в деревне Таганай Новосибирской области, пишет КП.

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По предварительной версии, школьница умерла после того, как съела шоколадку. Ее мать рассказала, что сладость принес ее отец. Утром ребенку стало плохо. У девочки заболели голова и горло, а также ее температура поднялась до 39,5 градуса. Это натолкнуло родителей на мысль о том, что дочь заболела ангиной.

Некоторое время спустя женщина зашла проведать дочь и увидела, что девочка начала задыхаться.

«Встала на коленочки, изо рта у нее пошла пена», — рассказала женщина.

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К моменту прибытия местного фельдшера девочка умерла. Точная причина смерти ребенка станет известна после экспертизы.