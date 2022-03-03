В Новосибирске выброшенное с седьмого этажа кресло убило пенсионерку

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смерти пенсионерки в Новосибирске, пишет НГС.

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Инцидент произошел утром 3 марта. Как стало известно, женщина выгуливала собаку. В этот момент из окна седьмого этажа на нее упало кресло. В итоге потерпевшая скончалась. Инцидент попал на видео.

«Двое, поругавшись между собой, выкинули из окна седьмого этажа диван и два кресла», – рассказал очевидец.

В ТСЖ пояснили, что квартиру снимали молодые люди.

«Почему они выкинули, как эта мебель вообще вошла в пластиковое окно?», – рассказали в товариществе.

По предварительной информации, мебель сбрасывали мужчина 2002 года рождения и женщина 1998 года рождения. Погибшая была 1941 года рождения.