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Вторник, 17 мая, 2022

В Новосибирске нашли мертвого мужчину со спущенными штанами

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В Новосибирске нашли мертвого мужчину со спущенными штанами

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Следователи начали проверку по факту обнаружения тела жителя Новосибирска, пишет Om1.ru. Опубликована фотография с места событий.

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Инцидент произошел 15 мая рядом с магазином «Клио» на улице Приморской. На мертвого мужчину со спущенными ниже колен штанами наткнулись прохожие.

Местные жители предполагают, что сибиряка убили, изнасиловали и ограбили подростки.

Горожане утверждают, что встречали группу нетрезвых несовершеннолетних на улице Энгельса. По их словам, злоумышленники пыталась напасть на семью с детьми. Так, подростки кидались в них бутылками, палками и хотели подраться с незнакомцами.

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