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Суббота, 5 февраля, 2022

В Новосибирске на капоте «Волги» катался обнажённый мужчина

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В Новосибирске на капоте «Волги» катался обнажённый мужчина

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Плохие новости
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В Новосибирске очевидцы запечатлели, как по городу на капоте белой «Волги» катается полностью голый молодой человек. Видео разместил Telegram-канал «Плохие новости» 5 февраля.

На кадрах видно, как автомобиль проехал по улице Кропоткина, затем свернул на Ипподромскую магистраль. В ролике девушка, комментируя происходящее, указывает, что у парня из всей одежды была только обувь. 

В полиции Новосибирска сказали, что заявлений по факту инцидента не поступало, пишет NGS.ru.

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Как пояснила изданию инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ Юлия Бондаренко, за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. 

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