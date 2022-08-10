В Новосибирске мужчина изуродовал продавщицу и лишил ее носа

Житель Новосибирска жестко избил продавщицу цветочного магазина, которая получила открытый перелом носа, пишет НГС.

Днем 6 августа к салону связи подошел мужчина в сопровождении девушки и выразил возмущение, что он закрыт. Это крайне разозлило злоумышленника, который плюнул жертве в лицо.

«Стираю харчок, спрашиваю: «Вам не стыдно?» Он кинулся и начал меня избивать», – рассказала женщина.

По ее словам, мужчина озверел и не мог остановиться. Повсюду была кровь, лицо женщины оказалось обезображено. Она лежала в луже крови. В итоге пострадавшая буквально осталась без носа. Также ей диагностировали смещение и сотрясение мозга.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который искалечил женщину.