В Новосибирске мужчина избил 15-летнего подростка в автобусе из-за его внешности

Пьяный пассажир автобуса № 60 избил 15-летнего подростка и чуть не лишил его зрения в Новосибирске, пишет КП.

Пьяный мужчина начал приставать к нему с вопросами о внешности. Мальчик ехал в общественном транспорте с друзьями.

«Он задал вопрос: «Че как клоуны?», я спросил: «Почему?», и он заявил, что мы, клоуны, не имеем права говорить с ним таким тоном», – пояснил подросток.

Вскоре злоумышленник предложил парню «выйти на следующей остановке один на один», и его взбесил отказ.

«Я тебе очки вобью в лицо», – угрожал, – признался парень.

На выходе с автобуса мужчина потерял контроль, выхватил у кондуктора 27 рублей за свой билет и со всей силы врезал подростку по лицу. У него разбились очки, а из носа на одежду хлынула кровь. Врачи констатировали перелом носа, повреждение роговицы глаза осколками.