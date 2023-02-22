Среда, 22 февраля, 2023
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В Новосибирске мать и отчим убили 6-летнего сына из-за непрочитанной книжки

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Новосибирский областной суд вынес приговор матери и отчиму, которые до смерти забили шестилетнего мальчика, написала КП-Новосибирск.

Инцидент произошел в марте 2021 года в Кудряшах.

«На тельце ребенка не было живого места. Следователи выяснили, что его пнули не менее 50 раз», – говорится в публикации.

По предварительной версии, семейная пара устроила застолье и решила заняться воспитанием сына. Родители поставили его в угол и заставили читать книгу. Испуганный мальчик не смог внятно прочесть текст.

В итоге отчим пришел в ярость и стал избивать пасынка руками и ногами. Мать не пыталась остановить возлюбленного. Вскоре потерпевший скончался. Женщина позже говорила всем, что не слышала и не видела, как сожитель с ним зверски расправился.

Ее приговорили к 14 годам в колонии общего режима. Ее сожителя приговорили к пожизненному сроку в колонию особого режима.

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