В Новосибирске иностранец ударил девушку-подростка после отказа познакомиться

В Новосибирске на территории популярного общественного пространства «Гастродворик» на улице Ленина произошёл инцидент с участием несовершеннолетней. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По словам очевидцев, мужчина начал навязчиво ухаживать за девушкой-подростком, а после отказа знакомиться — ударил её по лицу.

На защиту пострадавшей встали очевидцы. По их рассказам, мужчина регулярно появляется на местных молодежных встречах, несмотря на то что у него есть семья — жена и ребёнок. Свидетели утверждают, что он уже не в первый раз пытается завязать знакомства с девушками.

После угроз обратиться в миграционную службу, мужчина извинился. Позже он опубликовал в соцсетях сообщение, в котором попытался оправдать свои действия, заявив, что девушка якобы его спровоцировала.