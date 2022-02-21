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Понедельник, 21 февраля, 2022

В Новосибирске грузовик насмерть сбил рабочего СГК

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В Новосибирске грузовик насмерть сбил рабочего СГК

Александр Ильин

Днём 21 февраля в Новосибирске на пересечении улиц Степной и Серафимовича 22-летний водитель на «ГАЗели» сбил двух работников Сибирской генерирующей компании, один мужчина скончался на месте, сообщает КП.

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По данным ГИБДД, сотрудники СГК производили ремонт на проезжей части. 30-летний рабочий с травмами доставлен в больницу. 37-летний мужчина погиб на месте происшествия, получив увечья, несовместимые с жизнью.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.

В группе «АСТ-54» Вконтакте появилось видео смертельного наезда. По кадрам видно, что автомобиль пытался проскочить перекрёсток на мигающий зелёный, но при этом обзору водителя мешал пар из люка.

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