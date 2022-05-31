В Новосибирске 11-летняя девочка погибла под колёсами электрички

В Новосибирске на 7 пикете 334 километра перегона «Новосибирск Главный» — «Новосибирск Восточный» 11-летняя девочка погибла под колёсами электропоезда, сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Трагедия случилась 30 мая, в 12:20 по местному времени. Ребёнок вышел на железную дорогу перед движущимся поездом и был смертельно травмирован.

Машинист применил экстренное торможение, подавал громкий сигнал, однако наезда избежать не удалось.

Девочка от полученных травм умерла в больнице через несколько часов.