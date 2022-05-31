12.6 C
Рязань
Вторник, 31 мая, 2022

В Новосибирске 11-летняя девочка погибла под колёсами электрички

spot_img
Александр Ильин
Александр Ильин

В Новосибирске 11-летняя девочка погибла под колёсами электрички

В Новосибирске на 7 пикете 334 километра перегона «Новосибирск Главный» — «Новосибирск Восточный» 11-летняя девочка погибла под колёсами электропоезда, сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Трагедия случилась 30 мая, в 12:20 по местному времени. Ребёнок вышел на железную дорогу перед движущимся поездом и был смертельно травмирован.

Машинист применил экстренное торможение, подавал громкий сигнал, однако наезда избежать не удалось.

Девочка от полученных травм умерла в больнице через несколько часов.

«В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7