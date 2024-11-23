Суббота, 23 ноября, 2024
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В Новороссийске ищут мужчину, который приставал к детям

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Алексей Самохин
Фото: t.me/umvd62

В Новороссийске 22 ноября жители встревожились из-за сообщения о мужчине, который проявлял подозрительное внимание к детям возле гимназии № 6. Об этом пишет 93.ru.

По словам очевидцев, он подходил к детям под предлогом узнать дорогу, а затем настойчиво предлагал сесть в машину. Одним из таких случаев стало столкновение с двумя третьеклассниками, которых спасла женщина, находившаяся поблизости и спугнувшая мужчину.

Женщина описала его как тучного мужчину, державшего пакет и находившегося рядом с белым Hyundai.

В управлении МВД по Новороссийску подтвердили, что получили сообщение о происшествии. В данный момент полиция проверяет информацию и ищет этого мужчину, чтобы разобраться в ситуации и обеспечить безопасность детей.

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