В Новороссийске ищут мужчину, который приставал к детям

В Новороссийске 22 ноября жители встревожились из-за сообщения о мужчине, который проявлял подозрительное внимание к детям возле гимназии № 6. Об этом пишет 93.ru.

По словам очевидцев, он подходил к детям под предлогом узнать дорогу, а затем настойчиво предлагал сесть в машину. Одним из таких случаев стало столкновение с двумя третьеклассниками, которых спасла женщина, находившаяся поблизости и спугнувшая мужчину.

Женщина описала его как тучного мужчину, державшего пакет и находившегося рядом с белым Hyundai.

В управлении МВД по Новороссийску подтвердили, что получили сообщение о происшествии. В данный момент полиция проверяет информацию и ищет этого мужчину, чтобы разобраться в ситуации и обеспечить безопасность детей.