В Новопавловской роще Рязани построят площадку для выгула собак

В Новопавловской роще Рязани появится площадка для выгула животных, сообщил ВКонтакте депутат Рязанской облдумы Вадим Польевтов.

По словам депутата, о строительстве площадки для собак сообщил во время правительственного часа в региональном парламенте и. о. начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов.

— Ранее проект устройства этой площадки обсуждался с жителями. Работы должны начаться в следующем году в рамках реализации Национального проекта, — пишет Польевтов.

Местные жители поддержали строительство площадки, так как сейчас собачники выгуливают животных по всей территории парка. Это неудобно людям.

Ранее площадку исключили из плана благоустройства Новопавловской рощи, так как против неё выступили владельцы собак.

— Конечно же, это не понравилось большинству пользователей общественного пространства, — отметил Польевтов.