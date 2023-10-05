В Новомичуринске задержали пьяного водителя

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали нетрезвого водителя. Подробности задержания обнародовала пресс-служба ведомства.

Наряд Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомобиль ВАЗ-217010. Водитель ехал хаотично, создавал помехи на дороге. Сотрудники вневедомственной охраны остановили его. За рулём оказался мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Росгвардейцы задержали водителя и передали полицейским. Выяснилось, что управлял автомобилем местный житель 1962 года рождения.